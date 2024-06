1. FC Nürnberg: Großer Andrang beim Trainingsauftakt

Der 1. FC Nürnberg ist am Dienstagnachmittag mit seinem neuen Trainer Miroslav Klose in die Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußballbundesliga gestartet. "Wir haben in den vergangenen Tagen viel Zeit in die Planung und diverse Gespräche gesteckt", wurde Klose bereits im Vorhinein auf der Vereinswebseite zitiert. "Jetzt spüre ich große Lust darauf, endlich auf dem Platz gemeinsam mit der Mannschaft anzupacken und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen."

Mehr als 1.200 Fans kamen zum öffentlichen Training. Viele von ihnen setzen große Hoffnungen in den neuen Trainer, wollen sich aber auch nicht zu viel erwarten. "Schau mer mal", lautet das Fazit vieler Anhänger.

Auf dem Platz ist Klose hautnah dran, tritt selbst ab und zu gegen den Ball und beobachtet genau, was sein Team macht. Wenn ihm etwas auffällt, nimmt er einen Spieler auch mal zur Seite, gibt ihm ein bis zwei Anmerkungen mit und dann geht es weiter. Es ist ein pragmatischer Stil, den Klose pflegt. Ein Cheftrainer, der nicht nur zusieht, sondern selbst mitten im Geschehen ist.

Erfahrung und Talent: Neuzugänge am Valznerweiher

Dem Nürnberger Publikum durften sich zum Auftakt zunächst mehrere Neuzugänge vorstellen: Mit Danilo Soares hat der FCN einen erfahrenen Mann auf der linken Abwehrseite vom VfL Bochum verpflichtet. Der Mittelfeld-Akteur Rafael Lubach ist erst 19 Jahre alt und wurde vom BVB-Nachwuchs geholt. Auch der 21-jährige Caspar Jander, der vom MSV Duisburg an den Valznerweiher gekommen ist, gilt als großes Mittelfeld-Talent, erholt sich derzeit aber noch von einer Knieverletzung und trainierte bereits in der vergangenen Woche individuell, um schnell wieder fit zu werden. Michal Kukucka ist mit 21 Jahren ein junger Torhüter, der allerdings bereits über viel Spielerfahrung verfügt.

Sturmtalent aus Griechenland

Am frühen Nachmittag verkündete der Club zudem einen weiteren Transfer: Der 21 Jahre alte Michael Sevcik, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, kommt von Sparta Prag auf Leihbasis nach Nürnberg und trainierte gleich mit. Am Mittwoch ins Training einsteigen soll das griechische Sturmtalent Stefanos Tzimas. Der 18-Jährige, so FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou im Gespräch mit BR24, kommt von PAOK Saloniki und befinde sich schon auf dem Weg nach Nürnberg.

Es soll nicht der letzte Transfer gewesen sein. Laut Chatzialexiou will sich der FCN in den kommenden Wochen weiter verstärken, dabei sei man aber geduldig, so der Sportvorstand: "Wir haben natürlich noch ein paar Positionen, die offen sind. Wir haben aber keinen Druck. Wir haben noch zwei Monate Zeit." Es gehe darum, Spieler mit Charakter nach Nürnberg zu holen. "Wir wollen schauen, wer zu uns passt und das dauert ein bisschen. Der Markt ist ja noch relativ weit offen, von daher mache ich mir da keine Sorgen."

Auch mit auf dem Rasen zum Auftakt: Die neue Nummer 1 des FCN, Jan Reichert, der zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft im EM-Camp in Herzogenaurach trainierte.

1. FC Nürnberg stellt mehrere Spieler frei

Beim Trainingsstart fehlten aber auch gleich mehrere Spieler, die für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt wurden: Christoph Daferner, Johannes Geis, Ahmet Gürleyen und Manuel Wintzheimer, der derzeit mit der U23 trainiert. Mittelfeld-Wirbelwind Kanji Okuniki fehlte aus privaten Gründen, scheint aber kein Wechselkandidat zu sein. Etwas überraschend wurde auch Jannes Horn für Verhandlungen freigestellt. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison größtenteils gesetzt, nun scheint der FCN nicht mehr mit dem 27-Jährigen zu planen.

Trainerteam komplett

Während es im Kader also noch einige Lücken zu besetzen gibt, ist das Trainerteam mittlerweile komplett. Als Co-Trainer steht nun ergänzend der 32 Jahre alte Jens Bauer auf dem Trainingsplatz. Er absolvierte 2020 gemeinsam mit Miroslav Klose den Fußballlehrer-Lehrgang. Der 51-jährige Hannes Wieber, der mitunter bereits für den DFB, den FC Bayern München sowie für Borussia Dortmund tätig war, übernimmt als "Head of Performance" die Bereiche Athletik und Rehabilitation, Ernährung und Medizin. Ein konkretes Saisonziel hat der 1. FC Nürnberg nicht ausgegeben. Man wolle in erster Linie eine ruhige Saison spielen, heißt es von Vereinsseite.

Bereits kommende Woche findet das erste von sechs Testspielen der sechswöchigen Vorbereitung statt. Am Mittwoch, 3. Juli, tritt der Club um 19 Uhr beim 1. FC Hersbruck an. Vom 14. bis 21. Juli geht es für das Team von Miroslav Klose ins Trainingslager nach Tirol. Ligaauftakt ist zwischen dem 2. und 4. August.