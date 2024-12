Online-Betrug mit Zahlungsaufforderungen bei Paypal

Angebliches Service-Telefon ist eine Falle

Diese Telefonnummern (das US-Äquivalent zu kostenfreien "0800"-Rufnummern in Deutschland) wirken auf den ersten Blick so, als wären sie die offizielle Paypal-Hotline. Erfahrungsberichten zufolge führen sie aber zu den Betrügern, die einem im Gespräch Name, Adresse und Paypal-Logindaten zu entlocken versuchen.

Wichtig: Auf alle Details achten

Die "Money Request"-Masche macht sich eine Paypal-Funktion zunutze, die zwar jeder Nutzer mit einem Kundenkonto hat, aber womöglich nicht jeder kennt: Das Stellen einer Rechnung direkt über Paypal, die sich von dort aus an jede beliebige E-Mail-Adresse verschicken lässt.

Eine uns vorliegende Mail wirkt bis auf ein kleines Detail völlig legitim: Ziemlich kleingedruckt lautet die Anrede in der E-Mail "Hello, SaleFinalized@infos-noreply.com" – das ist definitiv nicht die Adresse desjenigen Empfängers, der diese Spam-Mail so erhalten hat.

Paypal rät: Nicht bezahlen oder anrufen

Paypal empfiehlt (externer Link, englischsprachig) beim Erhalt derartiger Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen, sie weder direkt zu bezahlen, noch die beigefügte Telefonnummer anzurufen. Auch solle man keine Links in der Mail klicken oder Anhänge öffnen, sondern die Mail an phishing@paypal.com weiterleiten und danach löschen.