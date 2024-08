Faktenfuchs: So erkennen Sie KI-generierte Fakes

Wenn Bilder zu weichgezeichnet oder "perfekt" aussehen, kann das auch ein häufiger Hinweis auf KI-Generierung sein - es könnte sich allerdings auch um einen Filter handeln, der über das eigentliche Bild gelegt wurde.

Achtung: Alle diese Hinweise können mit einer Weiterentwicklung der KI-Modelle schnell hinfällig werden und sie müssen auch nicht auf jedes KI-generierte Bild zutreffen. Sie bilden den Stand bis Sommer 2024 ab und sollen eine Hilfestellung bieten.

Die externe Logik dürfte darüber hinaus auch dann noch weiterhelfen, wenn die KI-Modelle bei der Darstellung der Bilder noch besser werden. Dazu gehören Fragen wie:

Ist es plausibel, dass dieses Foto an diesem Ort so geschossen wurde?

Kann der Fotograf dort überhaupt gestanden haben und das Foto so aufgenommen haben?

Gibt es weitere Fotos von dem Geschehnis? Warum nicht? Bedenken Sie, heutzutage hat fast jede und jeder ein Smartphone dabei. Bei außergewöhnlichen Ereignissen wäre es wahrscheinlich, dass man im Netz weitere Fotos oder Videos davon findet.

Dass KI-Modelle dasselbe Ereignis bzw. denselben Moment aus unterschiedlichen Perspektiven übereinstimmend und fehlerfrei darstellen, ist zurzeit noch nicht zu beobachten. Dabei kann es auch helfen, mit dem fraglichen Bild eine sogenannte Bilderrückwärtssuche durchzuführen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Audio-Fakes: Gut gemacht, kaum zu erkennen

Einen Text eingeben, den eine berühmte Person dann spricht - das geht mit Programmen für Audio-Deepfakes problemlos. Es braucht lediglich eine Tonaufnahme des Originals, etwa eine Sprachnachricht, manchmal reichen schon einige Sekunden für ein überzeugendes Ergebnis.

Während die Stimm-Klone manchmal noch mechanisch klingen und einige Worte seltsam betonen, werden sie - ähnlich wie die KI-generierten Bilder - mit der Zeit immer authentischer und damit schwerer vom Original zu unterscheiden.

Audio-Fakes können vor allem dann schwer zu erkennen sein, wenn die Tonspur der einzige Anhaltspunkt ist, den man hat. Das war etwa bei einer Demo gegen die behördlichen Corona-Schutzmaßnahmen der Fall, wo ein Audio-Deepfake von "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa abgespielt wurde.

"Audio ist ein sehr flüchtiges Medium", sagt Aljoscha Burchardt vom DFKI. Außerdem seien Menschen beim Gehör sehr genügsam. "Selbst wenn es um uns herum laut ist oder es viele Reize gibt, können wir trotzdem noch die Botschaft herausziehen".

Stimm-Deepfakes bei Betrugsmaschen und Phishing im Einsatz

Außerdem sei Ton ein sehr emotionales Medium, sagt Burchardt. Das machen sich auch Betrüger zunutze. Die KI-Technologie wird auch bei sogenannten Schockanrufen eingesetzt. Wenn angeblich die Tochter von einer unbekannten Nummer aus anruft und um Geld bittet, sollte man auch dann vorsichtig bleiben, wenn die Stimme wirklich nach der Tochter klingt.

Burchardt empfiehlt in so einem Fall, um die Nummer für einen Rückruf zu bitten und dann zu versuchen, die Tochter unter der eigentlichen Nummer zu erreichen. Auch kann man sich schützen, in dem man ein Codewort ausmacht, das man genau in solchen Situationen abfragen kann. Im beruflichen Umfeld sollte man ebenfalls wachsam sein: Einen versuchten Betrugsfall mittels Audio-Deepfakes hat es erst kürzlich im Management des Autoherstellers Ferrari gegeben.

Wenn man im Internet auf fragwürdige Audioinhalte von Prominenten stößt, kann es helfen, sich eine echte Aufnahme der Person anzuhören und die Aufnahmen zu vergleichen. Außerdem lohnt es sich, genau hinzuschauen, wer die Audioaufnahme verbreitet hat. Wenn die Quelle, also der Ursprung der Tonaufnahme, unklar ist und sich nicht herausfinden lässt, ist Skepsis angebracht. Ist der Verbreiter der Tonspur bekannt, sollte man schauen, welches Interesse die Person verfolgt.

Deepfakes: Unnatürliche Mundbewegungen und vorhandenes Ausgangsmaterial

Wenn der Stimm-Klon zusammen mit einem Video-Deepfake genutzt wird, ist es in der Regel besser möglich, den Betrug zu entlarven.

Neben dem Audio gibt es mit dem Video noch eine zweite Ebene, auf der man nach Indizien für einen Fake suchen kann. Bei einem Video-Deepfake wird entweder eine Art digitale Maske über eine andere Person gezogen und eine Person somit in eine komplett andere Situation gebracht. Oder es werden lediglich beim originalen Videomaterial der betreffenden Person die Mimik und die Mundbewegungen per KI so angepasst, dass es zu dem neuen - gefälschten - Toninhalt passt.

In beiden Fällen hilft es, sich das Material ganz genau und in Ruhe anzuschauen und vor allem auf die Mund- und Lippenpartie zu achten. Manchmal passen die Lippenbewegungen nicht auf das Gesagte oder wirken unnatürlich. Auch mit der Darstellung der Zähne haben KI-Deepfakes gelegentlich Probleme. Unnatürliche Mimik, wie teilweise versteinerte Gesichtszüge oder nicht zusammenpassende Gesichtsbewegungen, können ebenfalls ein Indiz sein.

Solche optischen Anhaltspunkte müssen aber erstmal erkannt werden, sagt KI-Experte Burchardt. "In der Praxis schaue ich dann auf mein kleines Handydisplay und vielleicht scheint mir auch noch die Sonne über die Schulter. Dann sehe ich das nicht richtig und denke: 'Das ist der doch wirklich' und höre gebannt zu."

Was beim Entlarven von Deepfakes aber helfen kann: Es gibt immer ein Originalvideo, das bearbeitet wurde. Häufig lässt sich dieses Original auch finden, auch hier hilft die Bilderrückwärtssuche. Dafür macht man einen Screenshot aus dem fraglichen Video und sucht mit einer Bildersuchmaschine nach optisch ähnlichen Bildern.

Recherche-Tipps des #Faktenfuchs: So nutzen Sie die Bilderrückwärtssuche

Auch wenn es sich um einen Deepfake handelt - die Ähnlichkeit zu dem Ausgangsvideo ist in der Regel so groß, dass auch das originale Video über die Rückwärtssuche gefunden werden dürfte. Falls es sich um einen bereits bekannten Deepfake handelt, können Sie dadurch auch auf einordnende Berichterstattung und Faktenchecks stoßen, die sich damit befasst haben.

KI-generierte Videos: Objekte aus dem Nichts

Videos, die komplett von der KI erstellt wurden, bei denen es also kein überarbeitetes Originalmaterial gibt, lassen sich aktuell durch genaues Hinsehen meist als solche erkennen.

Hier gilt es auf die sogenannte Objektpermanenz zu achten. Wenn Objekte im Hintergrund aus dem Sichtfeld gelangen, sind sie dann immer noch da, wenn die "Kamera" wieder hinschwenkt? Wenn ein laufender Mensch hinter einer Säule verschwindet, taucht er danach auch wieder auf? Bewegen und verhalten sich alle Objekte und Menschen logisch und entsprechend den Gesetzen der Physik?

Solche Fragen können helfen, KI-generierte Videos zu erkennen. Es hilft auch, sich ein Video mehrfach anzuschauen und auf unterschiedliche Bereiche des Videos zu achten, um mögliche Fehler zu bemerken. Auch hier sollte man auf Hände und Finger achten, ähnlich wie bei den KI-generierten Bildern. Wie auch dort kann es helfen, sich zu fragen, wer das Video aufgenommen haben soll und wie das möglich gewesen sein soll.

Kann Künstliche Intelligenz beim Erkennen von KI-Fakes helfen?

Zahlreiche Anbieter versprechen bereits zuverlässige KI-Erkennung durch KI-Programme. Die vom #Faktenfuchs befragten Experten sind da zurzeit skeptisch. "Eine vollautomatische Erkennung halte ich für relativ ausgeschlossen", sagt Aljoscha Burchardt vom DFKI. Letztlich könnten Programme zwar Hinweise auf bestimmte Muster in einem Bild oder Text geben und damit durchaus helfen. Die finale Bewertung müsse letztlich aber der Mensch treffen.

Bei den meisten verfügbaren Tools, die KI-Erkennung versprechen, gibt es immer falsch-positive Ergebnisse, auch nach Erfahrungen des #Faktenfuchs. Bilder, die nicht bearbeitet oder KI-generiert sind, werden also trotzdem als solche eingestuft.

Auch Josef Holnburger sagt, KI-Tools können beim Erkennen von Fakes eine Unterstützung sein. Problematisch sei jedoch, dass diese Modelle nach für KI typischen Mustern suchen. Dies sei nicht immer verlässlich. So gebe es etwa auch Social-Media-Accounts von echten Menschen, die sich wie Bots verhalten, weil sie auf alles reagieren oder enorm viele Inhalte teilen. So etwas könnten KI-Modelle dann erfahrungsgemäß nicht unterscheiden, so Holnburger.

"Ergibt das eigentlich Sinn?" Diese Frage müsse man sich laut Holnburger immer wieder stellen, wenn es um mögliche KI-Inhalte geht. "Ich glaube, da ist ein Mensch immer noch besser als KI-Modelle, weil Sinn ergreifen können sie alle noch nicht. Und es ist auch nicht erwartbar oder noch nicht absehbar, dass sie das jemals könnten."

Fazit

Die Qualität von KI-generierten oder KI-bearbeiteten Inhalten hat sich verbessert und tut dies fortlaufend. Einige KI-Inhalte, vor allem im Bereich Bild und Video, lassen sich noch gut erkennen, bei Text und Audio wird es zunehmend schwieriger. Hier kann die Frage nach der Logik oder der Quelle weiterhelfen.

Während KI-Programme beim Erkennen von KI-Fakes unterstützen können, sind sich die vom #Faktenfuchs befragten Experten einig, dass abschließende Bewertungen, ob etwas echt oder Fake ist, durch KI-Modelle nicht durchgehend zuverlässig sind.