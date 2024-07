Attentat auf Trump: Wie es zu den Verschwörungstheorien kommt

Am 16. Oktober 1959 um 0:45 Uhr durchlöchert eine Maschinengewehrsalve den Peugeot 403 eines französischen Politikers, der jedoch unverletzt bleibt. Am nächsten Tag bringen die Morgenblätter die sensationelle Nachricht und verhelfen dem Opfer so zu einer unverhofften Prominenz: Der Sozialist François Mitterrand erlangt durch den Anschlag auf ihn über Nacht landesweite Bekanntheit und macht rechte Kreise für das Attentat verantwortlich. 1981 wird Mitterrand zum französischen Staatspräsidenten gewählt und gilt heute als eine der prägenden Figuren der 5. Republik. Doch das Attentat, das dem Vollblut-Sozialisten so viel Aufmerksamkeit beschert und seinen politischen Aufstieg begünstigt hat, wird jahrzehntelang diskutiert: Hat Mitterrand das Attentat auf sich selbst in Auftrag gegeben? Denn an seinen Schilderungen gibt es die ein oder andere Unstimmigkeit. Diese sogenannte Observatoire-Affäre kann niemals gänzlich aufgeklärt werden.

Trump-Attentat: Eine False-Flag-Operation?

Sollte François Mitterrand tatsächlich hinter dem Attentat auf sich selbst gesteckt haben, wäre das eine erfolgreiche "False-Flag"-Operation gewesen. So nennt man es, wenn ein Angriff oder ein Zwischenfall inszeniert wird, um die öffentliche Meinung zu manipulieren oder bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und genau solche "False-Flag"-Vorwürfe kursieren nun auch im Internet bezüglich des Attentats auf Donald Trump. Manch einer denkt, dass Trump das Attentat inszeniert haben könnte, um ikonische Bilder zu produzieren und so seine Wahlchancen im November zu erhöhen. Es sei nur mit einem Luftgewehr geschossen worden, heißt es dann beispielsweise. "Cui bono?", zu Deutsch, "wem nützt es?" Die Frage, um die die Gedanken von Verschwörungstheoretikern so gerne kreisen, sie ist auch dieses Mal nicht weit.