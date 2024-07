Techno-Urgestein DJ Tomcraft stirbt mit 49 Jahren

Der Techno- und Electro-DJ Tomcraft ist im Alter von 49 Jahren gestorben, wie seine Familie auf seinem Instagram-Account mitteilte. "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass gestern, am 15. Juli 2024, unser geliebter Vater und Ehemann verstorben ist", heißt es in der Mitteilung.

Laut seinem DJ-Kollegen Westbam hatte er noch Anfang Juli auf Rügen aufgelegt. In einem wenige Tage vor seinem Tod stattgefundenen Gespräch habe er gesagt, dass er sich von einer Grippe erhole. Weitere Details zur Todesursache sind nicht bekannt.

Der in Regensburg geborene Künstler, bürgerlich Thomas Brückner, war einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten und DJs im Bereich der elektronischen Musik. Seine Karriere begann in München, wo er im Club "KW – Das Heizkraftwerk" als Resident auflegte. Später war er regelmäßig auf der Love Parade und in Techno-Clubs in aller Welt vertreten.