Bob Dylan kommt im Oktober nach Deutschland - und Bayern

Bob Dylan hat am Montag die Termine seiner kommenden Europatournee veröffentlicht. Der 83-jährige Künstler wird im Oktober elf Konzerte in sieben deutschen Städten geben – darunter auch eines in der Nürnberger Frankenhalle am 14. Oktober, präsentiert von Bayern 2.

Die weiteren Konzerte finden in Berlin, Stuttgart, Saarbrücken, Frankfurt, Erfurt und Düsseldorf statt. Fans befürchten, dass es die letzte Deutschland-Tour des Sängers sein könnte. Dylan war zuletzt im Herbst 2022 in Deutschland, auch damals schon als Teil seiner "Rough And Rowdy Ways World Tour", die 2021 begann.

Legendäres Konzert in Nürnberg 1978

Nürnberg hat für Dylan-Fans eine durchaus historische Bedeutung: Am 1. Juli 1978 gab Dylan dort auf dem Zeppelinfeld, einem ehemaligen NS-Aufmarschgelände, vor über 70.000 Menschen erstmals ein Open-Air-Konzert in Deutschland.