Krankenhäusern geht es so schlecht wie seit 20 Jahren nicht

Die Lage der Krankenhäuser in Deutschland ist so schlecht wie seit 20 Jahren nicht, zeigt eine Studie. Viele Kliniken schreiben Verluste und für 2024 drohen weitere Einschnitte. In Bayern fürchten Kommunen eine "dramatische Unterversorgung".

Von BR24 Redaktion