"Satire darf alles" – Stadlober gibt Tucholsky-Sammelband heraus

"Gruß nach vorn" heißt einer der in Stadlobers Buch versammelten Texte Kurt Tucholskys, in dem sich der Autor an seine Leser in der Zukunft richtet und vermutet, dass die ihn gar nicht mehr verstehen werden. Nie irrte ein Autor schöner, denn wenn es ein Merkmal seiner rund einhundert Jahre alten Texte gibt, dann ist es ihre ungeheure Gegenwärtigkeit. Wir begreifen zum Beispiel sofort den sich durch Informationsüberfluss einstellenden Überdruss, den Tucholsky 1931 in seinem Artikel "Weltbild, nach intensiver Zeitungslektüre" schilderte, meint der Schauspieler Robert Stadlober. "Tatsächlich mache ich diesen Text oft live, sehr schnell, damit die Leute kaum mitkommen, weil es sich dann anfühlt wie die Push-Nachrichten-Armada, die einem ins Telefon reinknallt, oder per TikTok, Telegram, X – wie auch immer."

Stadlober schließt daraus, dass es diesen Kulturpessimismus, der sich heute in dem Satz "Leg doch mal dein Handy weg" ausdrückt, damals auch schon gegeben haben muss. "Dass man nichts wirklich erlebt hat, weil man an jeder Straßenbahnhaltestelle auch schon das Extrablatt in die Hand gedrückt bekommen hat." Gleichzeitig, so Stadlober, sei das aber ja nur eine Aneinanderreihung von Fakten ohne Einordnung. "Was interessiert mich, ob der König von Spanien abdankt? Was hat das mit meinem Leben in diesem Moment zu tun?" Dass also dieser Tucholsky-Text heute noch live so gut funktioniert, wundert Stadlober nicht – eben weil sich jeder darin wiedererkenne. "Der Überfluss an Information führt eben dazu, dass man keine Zeit mehr hat, über das wirklich Interessante nachzudenken, oder auch einfach mal gar nicht nachzudenken."

Tucholsky urteilt nicht, ist nie herablassend

Robert Stadlober hat viele solcher Texte Kurt Tucholskys entdeckt. So kam ihm die Idee, ein paar dieser gerade für unsere Zeit erhellenden Stücke Tucholskys in einem gut hundertseitigen Reader zusammenstellen. Besonders begeistert war Stadlober bei der Auswahl der Texte von Tucholskys "unglaublichem Interesse an jeglichen absurden Verwerfungen des menschlichen Daseins". Gleichzeitig weiß Stadlober zu schätzen, dass Tucholsky nicht urteilt, sondern "wenn, dann eine lange Nase zeigt, aber nicht in einer herablassenden Art".