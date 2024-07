Neuer Film mit Isabelle Huppert: "Madame Sidonie in Japan"

Japan, das Land der Geister

"Madame Sidonie in Japan" erzählt von einer Schriftstellerin in einer Krise. Sidonie leidet immer noch unter dem Tod ihres vor Jahren gestorbenen Ehemanns. Der erscheint ihr - gespielt von August Diehl - in Japan immer wieder in Gestalt eines durchscheinenden Sehnsuchtsbildes. Der Verleger, dem Sidonie das erzählt, meint, kein Wunder: Japan sei schließlich das Land der Geister. Und so schleppt sich dieser Film voran, von der ironisch gemeinten Inszenierung von Höflichkeitsritualen über jahreszeitliche Klischees wie der Kirschblüte bis zu erlesenen touristischen Orten, die für die Lesereise Sidonies ausgewählt wurden: Kyoto oder die wunderbare Kunstinsel Naoshima. Im Gespräch mit dem BR darüber, ob das alles nicht allzu erwartbar sei und etwas überstrapaziert werde, meint Huppert: "Die Regisseurin Elise Girard hat ihre Story immer in Japan gesehen, mit allem, was einem in den Sinn kommt, wenn man dieses Land bereist."

Schwacher Film, glänzende Isabelle Huppert

Tja, so unterkomplex kann man das auch ausdrücken. Oder als Rezensent konstatieren: Das ist wieder einmal ein Isabelle Huppert-Auftritt, der als Film schwach ist, in dem die Schauspielerin aber trotzdem glänzt. Die Trauerarbeit mit dem melancholischen japanischen Verleger Kenzo, der von seiner Frau verlassen wurde, birgt durchaus schöne Momente. Huppert hat ein paar wunderbare Szenen, Miniaturen ihrer Kunst, etwa wenn sie erschrickt oder während eines gestellten Fotos, wenn sie aufgefordert wird, zu lächeln, plötzlich aber laut hervorplatzend loslacht. "Humor gibt den Zuschauern immer einen Raum, um sich in eine Figur hineinzuversetzen", sagt Isabelle Huppert. Da hat sie Recht – und man kann noch hinzufügen: Humor macht mäßige Filme auch ein wenig erträglicher.