Neue Superlative? So wird das Konzertjahr 2025

Mit Guns N' Roses soll am 20. Juni ein Großkonzert aber schon kommendes Jahr in der Allianz-Arena stattfinden. Die Band spielt außer auf dem Wacken-Festival und einem Termin in Düsseldorf keine weiteren Gigs in Deutschland. Für die Konzerte soll die in der Vergangenheit immer wieder unterschiedlich besetzte Band in ihrer aktuellen Bestformation auftreten: Mit Axl Rose am Mikrofon, Saul "Slash" Hudson an der Gitarre, Duff McKagan am Bass und Dizzy Reed am Keyboard sind viele Mitglieder aus den prägenden Jahren der Band dabei.