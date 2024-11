Musiklegende Quincy Jones gestorben

Kaum ein anderer hat die Musikgeschichte derart geprägt wie Quincy Jones. Nun ist die Musiklegende im Alter von 91 Jahren gestorben, wie sein Sprecher, Arnold Robinson mitteilt. Jones sei am Sonntagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie verschieden.

Produzent von Michael Jackson, Frank Sinatra und Ray Charles

Quincy Jones produzierte im Laufe seiner langen Karriere Michael Jacksons "Thriller"-Album, schrieb preisgekrönte Film- und Fernsehmusik und arbeitete mit Größen wie Frank Sinatra, Donna Summer, Ray Charles sowie Hunderten anderen Künstlern zusammen.

"Heute Abend müssen wir mit erfülltem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen", hieß es in einer Erklärung der Familie. "Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird."

Einer der ersten schwarzen Unternehmer in Hollywood

Jones hat nicht nur eine beispiellose Musikkarriere hingelegt - er verkörpert hat wie sonst keiner den "American Dream": In seiner gehörte er einer Straßenbande in der South Side von Chicago an und stieg von dort bis in die höchsten Sphären des Showbusiness auf. Er wurde einer der ersten schwarzen Unternehmer, die in Hollywood Erfolg hatten.