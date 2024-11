Wütende Proteste: Spaniens Königspaar mit Schlamm beworfen

Die Wut der Betroffenen richtet sich vor allem gegen Regierungschef Sánchez und Regionalpräsident Mazón. Die Menschen fühlen sich alleingelassen, weil in den ersten Stunden und Tagen nach den Unwettern keine staatliche Hilfe vor Ort war. Zudem gibt es Kritik, dass die Regionalregierung Valencia die Warnungen des Wetterdienstes Aemet zu spät an die Bevölkerung weitergegeben habe.

Zahl der Toten dürfte noch steigen

In der 27.000 Einwohner-Gemeinde Paiporta wurden fast alle der bereits 214 Todesopfer gefunden. Ein Ende der Tragödie ist weiter nicht absehbar. Dutzende Menschen werden noch vermisst, die Zahl der Toten dürfte also weiter steigen.

Noch immer türmen sich in den Straßen Autos und Hausrat. Es fehlt an Lebensmitteln und Trinkwasser. Tausende freiwillige Helfer sind vor Ort. Die spanische Zentralregierung hat zudem über das Wochenende 10.000 Soldaten und Polizisten in das Katastrophengebiet geschickt.

Warnung vor weiteren Regenfällen

Der Besuch des Königspaars wurde auch von der Gefahr weiterer schwerer Regenfälle überschattet. Die spanische Meteorologiebehörde Aemet veröffentlichte für die Region Valencia wegen neuer starker Regenfälle eine Warnung der zweithöchsten Stufe orange. Demnach könnten stellenweise 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Für die Provinz Almería in der südspanischen Region Andalusien wurde gar Alarmstufe rot ausgerufen: Das bedeutet extreme Gefahr. Die bei Touristen beliebte Gegend muss demnach wegen heftiger Regenfälle mit Überschwemmungen rechnen.

Am Dienstag waren im Osten und Süden Spaniens extreme Regenfällen niedergegangen. An manchen Orten regnete es so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Flutkatastrophe ist die schlimmste in Spanien seit Jahrzehnten.