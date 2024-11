Das Rätsel um den mysteriösesten Song im Internet: Gelöst?

Die Suche ist vergeblich – bis jetzt!

Von all dem hat der Münchner Michael Hädrich nichts mitbekommen. Bis ihn am vergangenen Wochenende der niederländische Reddit-User Marijn1412 kontaktiert – und ihn um alte Aufnahmen von seinen Bands aus den 1980ern bittet. "Ich habe alte Kassetten rausgekramt, habe die digitalisiert und ihm geschickt," so Hädrich. Darunter auch eine Aufnahme vom Song "Subways of your Mind". "Und dann schreibt er mir zurück, ob ich mir überhaupt bewusst bin, dass das der Most Mysterious Song of The Internet ist. Ich bin aus allen Wolken gefallen."

Die Spur führt nach München

Marijn1412 war Mitte Oktober über einen Artikel aus dem Archiv der Nordwestzeitung auf den entscheidenden Hinweis gestoßen, der ihn schließlich auf die Nachwuchsband FEX aufmerksam machte. 1984 spielte Hädrich mit Ture Rückwardt (Gitarre und Gesang), Norbert Ziermann (Bass) und Hans Sievers (Schlagzeug) in der Kieler Nachwuchsband. Die Bandkarriere war jedoch von kurzer Dauer – schon 1985 zog Hädrich von Kiel nach München, wo der heute 68-Jährige ein Tonstudio und eine Softwarefirma betreibt.

Zweifel bleiben

Nicht alle in der Reddit Community sind von der Aufklärung des Rätsels überzeugt. Zu viele vermeintliche Lösungen haben sich in den vergangenen Jahren als Lügen herausgestellt. Hädrich hat Reddit-User Marijn1412 zum Beleg Zeitungsausschnitte, Bilder der Kassetten und digitalisierte Aufnahmen geschickt: "Also da besteht nicht der leiseste Zweifel, dass das wir das sind."