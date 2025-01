Finsterer Vampir-Film: So gut ist der neue "Nosferatu"

Dass Regisseur Robert Eggers bis zuletzt nicht enthüllt hat, wie sein Nosferatu denn nun eigentlich aussieht, hatte sicher auch Marketinggründe - zum Spannungsaufbau. Den hatte dieser Film auch nötig: Vom Plot war die Spannung nämlich nicht zu erwarten. Die Draculageschichte, die in "Nosferatu" nur mit anderen Namen erzählt wird, ist so etwas wie das Neue Testament des modernen Horrors: Man kennt sie – so ungefähr jedenfalls. Dass dieser Nosferatu auf der Erzählebene nicht unbedingt überraschen würde, war also von Anfang an klar. Zumal Eggers immer betont hat, wie sehr er sich dem Original verpflichtet fühlt.

Und trotzdem konnte man gespannt darauf sein, was er in seinem Remake veranstaltet. Eggers eilt ein Ruf voraus. Drei Langfilme hat er bisher gedreht, jeder ist auf seine Weise speziell. Aber eines zeichnet sie alle aus: ein hyperrealistisches, historisch genau recherchiertes Setting, das jedoch Platz lässt für das Unheimliche. Die tatsächlich spannende Frage lautete also: Gelingt es Eggers, für seinen "Nosferatu" eine ähnlich dichte, unbehagliche Atmosphäre zu schaffen – etwas, das diese so oft erzählte Geschichte nochmal neu erscheinen lässt?