Tragikomödie mit Staraufgebot: "Feste & Freunde"

Der Film "Feste & Freunde" beginnt in Neujahrsstimmung. Es ist die Silvesternacht 2019 auf 2020. Corona naht, in den Nachrichten laufen erste Bilder aus China, von Menschen in Schutzanzügen. Doch auf dieser Silvesterparty wird noch ausgelassen gefeiert. Es ist eine große Freundesclique, die regelmäßig zusammenkommt, sich Halt gibt, bei allen Höhen und Tiefen, denn sie sind überzeugt: "Es ist bewiesen, dass Menschen glücklicher sind, je mehr Zeit sie mit ihren Freunden verbracht haben, und sie leben auch länger."

"Feste & Freunde" begleitet diese Clique von 2020 bis 2023, lässt sie an Feiertagen, Hochzeiten und Urlauben zusammenkommen, sich lieben, streiten und wieder versöhnen. "Es ist tatsächlich ein Film, der sagt: Jetzt haltet die Freundschaft hoch", erklärt Regisseur David Dietl. "Und verzagt nicht, auch in düsteren Zeiten. Und versucht zu feiern und versucht, so viele schöne Erinnerungen zu kreieren, weil das ist das, woran man sich ein Leben lang erinnert."

Leise Zwischentöne und eskalierende Wortgefechte

Die Tragikomödie basiert auf einem dänischen Film aus dem Jahr 2015, den Dietl geschickt auf hiesige Befindlichkeiten hin eingedeutscht hat. Und er hat ein wahres Star-Ensemble vor der Kamera versammelt, das die Kunst der leisen Zwischentöne ebenso beherrscht wie die eskalierenden Wortgefechte. So wie Annette Frier, die im Film dauernd ihren Ehemann umherscheucht.

"Es ist eben ein Film, der wie das Leben ist", so Dietl weiter. "Der manchmal lustig ist, der aber auch tragisch ist, wo es um Veränderungen geht, wo es um Zusammenhalt geht, wo es aber auch um kleine Betrügereien und Lügen geht." So wie bei Ellen, gespielt von Laura Tonke. Ihr Beziehungsstatus: höchst kompliziert. Sie hat eine Affäre im Freundeskreis, mit Sebastian. Der aber ist verheiratet und kommt zu jedem Treffen mit seiner Frau. Dann erfährt auch noch Ellens Freundin Nathalie von der Affäre.

Feelgood-Movie mit Tiefgang

David Dietl gelingt ein Feelgood-Movie mit Tiefgang. Er balanciert das Riesen-Ensemble mit Bravour, und gibt jeder Rolle den nötigen Raum, was Darstellerin Annette Frier sehr schätzt: "Es sind wirklich diese Kleinigkeiten, es geht nicht um Mord und Totschlag, um das große Ganze, sondern es darum, wie wir mit unserem Alltag fechten. Und die gute Botschaft ist tatsächlich: Ach, guck mal, ich bin nicht gar nicht allein."

Zwischen Freuden und Krisen: "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!" taucht herrlich ein ins ganz normale Leben. Und ist damit genau der Film, den wir uns fürs neue Jahr wünschen.