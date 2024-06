"Becoming Karl Lagerfeld" – Serie mit Daniel Brühl

Daniel Brühl spielt das überzeugend, ist zweisprachig zuhause in Lagerfelds Lispeln. Es erhöht den Charme, die französischsprachige Originalversion zu sehen. Und Brühl zeigt, wie weit man gehen könnte, die Maskenhaftigkeit Karl Lagerfelds zu demaskieren: Er tanzt, nachts, allein, nur mit seinem Bild im Spiegel. Und gibt den Schmerz preis. Einer der schönsten Momente. Überhaupt irrlichtert über dieses Gesicht immer wieder Verzweiflung und wird sogleich eingefangen von ihrer Beherrschung. So wie Lagerfeld sich in ein Korsett schnürt und zugleich seinem Kummerfressen hingibt. Auch zusammen mit Théodore Pellerin als Jacques de Baschet entzündet sich ein Seelendialog der Blicke.

Karl der Große inszeniert als trauriger Antiheld

Aber Drehbuch und Inszenierung bleiben weit dahinter zurück. Das Schattenreich des Glamours, die Drogen, die Partys, der Männersex, die Zerstörung und Selbstzerstörung, die Dämonen von Lust und von Geld, das wäre von Shakespeareschen Ausmaßen – es bleibt Behauptung und zu oft im Klischee stecken. Nichts, was man sich nicht selbst vorstellen könnte. Ohne individuelle Kontur. Was ist dann der Erkenntniswert, fragt man sich. So wird Karl der Große tatsächlich zum traurigen Antihelden – merkwürdig, und unklug. Denn der echte Karl Lagerfeld war letztlich brillant. Diese Serie bleibt eher schal.

Das passt allerdings zu einer unheilvollen Entwicklung: Mit Thierry Mugler taucht Anfang der 1980er Jahre –und damit am Ende dieser Serienstaffel – noch einmal eine Generation von Rebellen auf. Mittlerweile wird die milliardenschwere Modeindustrie beherrscht vom Denken der Konzerne. Genius und Obsession will keiner mehr. Alles so langweilig geworden. Vielleicht auch in der Filmbranche.

"Es verging kein Tag in meinem Leben, in dem ich nicht geträumt hätte, ein großer Mann zu werden", sagt Lagerfilm im Film. Der echte Karl Lagerfeld hat seine Behauptungen stets eingelöst.