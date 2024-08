Vorsicht, Abzocke! Fiese Masche beim Ticket-Weiterverkauf

Mit einem Screen Recording, also einem Video vom Smartphone-Bildschirm gewann der Betrüger zuerst Fabians Vertrauen: Darin ist zu sehen, wie in der Ticketmaster-App Fabians Name als neuer Inhaber des Tickets eingetragen wurde. Fabian Pimminger war kurz davor, das Geld zu überweisen – bis er realisierte, dass die echte Ticketmaster-App ganz anders aussieht.

Angebliche Beweisvideos leicht zu fälschen

Der Masche mit dem angeblichen Beweisvideo sind weltweit schon viele zum Opfer gefallen, auf Plattformen wie Reddit liest man zahlreiche Erfahrungs- und Leidensberichte (externe Links, englischsprachig) darüber. Der Aufwand, eine solche Fake-App nachzubauen, scheint gering genug: "Alle Texte auf den Screens können sie beliebig ändern", beobachtet Pimminger.

Vorher informieren, wie Weiterverkauf funktioniert

Gegen diese Art von Betrug helfen erneut nur ein kühler Kopf und gute Informationen: Bloß nicht unter Druck setzen lassen vom vermeintlichen Schnäppchen und vorher genau erkundigen, wie die Übertragung eines digitalen Tickets auf der jeweiligen Plattform genau funktioniert. Besteht der Käufer zudem auf eine Sofortüberweisung oder eine PayPal-Zahlung an Freunde (anstatt mit Käuferschutz), dürfen Sie stutzig werden. Über häufige Fallstricke beim Ticketkauf auf dem Zweitmarkt informiert auch die Verbraucherzentrale (externer Link).