Weltgemeinschaft tritt beim Artenschutz auf der Stelle

Nach den Verhandlungen bei der UN-Artenschutzkonferenz COP16 in Kolumbien sind nach Einschätzung von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) noch viele Fragen offen. Das internationale Treffen in der Stadt Cali sei eine "Arbeitskonferenz" ohne große Beschlüsse gewesen, sagte sie am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Konferenz habe dazu gedient, Zwischenbilanz zu ziehen. "Aber man kann konstatieren, dass für den globalen Naturschutz noch viel zu tun ist", betonte die Grünen-Politikerin.

Im Video auf tagesschau.de: Artenschutzkonferenz in Kolumbien

Lemke zu Naturschutz: "Lange nicht da, wo wir hin müssen"

Positiv sei, dass in Kolumbien die Stimme der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften gestärkt worden sei, die oftmals eine wichtige Schutzverantwortung hätten. Um voranzukommen, müsse jedoch "endlich von Beschlüssen, Zielen und Strategien stärker ins Handeln" gekommen werden, forderte Lemke. Naturschutz müsse in der Realität betrieben werden, jedoch fehle an vielen Stellen ein Bewusstsein dafür.

Um in Deutschland ins Handeln zu kommen, habe sie das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgelegt, sagte die Umweltministerin. So soll die Wiedervernässung von Mooren oder die Renaturierung von Flussauen dem Artenschutz dienen und zugleich deren Rolle als CO₂-Senker stärken. Allerdings sei Deutschland beim Naturschutz auch noch "lange nicht da, wo wir hin müssen".

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wies darauf hin, dass der Entwurf noch nicht die Unterstützung der gesamten Bundesregierung hat. Zur COP16 zog die DUH eine gemischte Bilanz. Es fehlten politischer Wille und Geld, um in die Renaturierung von Ökosystemen zu investieren und das Artensterben zu stoppen.

Streit ums Geld bei UN-Artenschutzkonferenz

Die UN-Artenschutzkonferenz soll am Freitag zu Ende gehen. Die kolumbianische Präsidentschaft hat bislang noch keinen Kompromiss im Tauziehen über die Finanzierungsfragen vorgeschlagen. Verhandlungen zwischen den staatlichen Vertretern über die Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen gelten als festgefahren. "Es ist eine sehr komplexe Verhandlung mit vielen Interessen, vielen Parteien (...) und das bedeutet, dass jeder auf etwas verzichten muss", erklärte die Konferenzvorsitzende Susana Muhamad, während es bereits Gerüchte über eine eintägige Verlängerung des Gipfels gab.

UN-Generalsekretär António Guterres rief die Weltgemeinschaft zu größeren Anstrengung bei der Finanzierung des Naturschutzes auf. Es seien "viel mehr" Finanzmittel von Regierungen und dem privaten Sektor nötig, um die beschlossenen UN-Umweltschutzziele bis 2030 zu erreichen.

Die Konferenz steht unter dem Motto "Peace with Nature" ("Frieden mit der Natur"). Ziel ist die Vereinbarung eines Plans zur Umsetzung der 23 UN-Ziele der COP15 zur Eindämmung von Umweltzerstörung und weltweitem Artensterben bis 2030.