Wegen Orkanböen: Mehr als 500.000 Gebäude in Irland ohne Strom

Irland, Nordirland und Teile von Schottland: Weite Regionen sind aktuell vom Sturm Éowyn betroffen, der mit heftigen Orkanböen daherkommt. In der irischen Hafenstadt Foynes wurden an diesem Freitagmorgen Windböen mit einer Geschwindigkeit von 183 Kilometern pro Stunde gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung.

560.000 Gebäude ohne Strom, mehr als 200 Flüge gestrichen

Irischen Medienberichten zufolge sind oder waren zeitweilig mehr als 560.000 Gebäude ohne Strom. Außerdem hat der Sturm massive Auswirkungen auf den Verkehr: Am Flughafen Dublin mussten mehr als 200 Flüge gestrichen werden. Außerdem steht in weiten Teilen von Irland der Bahnverkehr still.

In der gesamten Republik Irland gilt weiterhin die höchste Warnstufe Rot. Dabei geht es nicht nur um Orkanböen. Auch heftiger Regen und Schnee sollen dazukommen, was örtlich zu Überschwemmungen führen kann. Und noch scheint das Schlimmste nicht überstanden: Der irische Wetterdienst warnt, der Sturm werde wohl eher noch stärker als schwächer.

Auch in Nordirland und Schottland höchste Warnstufe

Vorsicht ist weiterhin auch in Nordirland und in Teilen von Schottland geboten. Auch hier gilt in weiten Teilen die höchste Warnstufe Rot. In Nordirland sind an diesem Freitag vorsorglich alle Schulen geschlossen geblieben. Im öffentlichen Verkehr geht kaum etwas, auch am Flughafen Belfast gibt es massive Behinderungen - ebenso wie an den Airports von Edinburgh und Glasgow.

Bis in die Abendstunden soll diese kritische Wetterlage noch andauern, danach erwarten die Meteorologen eine Besserung.

Mit Informationen von dpa und AFP