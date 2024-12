Warnung vor Dubai-Schokolade: Bayern will kontrollieren

Trendprodukt oder Täuschung: Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nehmen jetzt auch die bayerischen Lebensmittelüberwacher die sogenannte Dubai-Schokolade genauer unter die Lupe.

"Für Anfang 2025 haben wir ein Sonderprogramm in den Probenplan aufgenommen, in dessen Rahmen entsprechende Erzeugnisse aus dem Einzelhandel und dem Internethandel untersucht werden", so ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Die Prüfung soll mikrobiologische Analysen sowie Inhaltsstoffen und Allergene umfassen. Für die Proben und die Einsendung an das zuständige Labor sind die Lebensmittelüberwachungen an den Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Wenn bei Proben die Grenzwerte überschritten werden, muss die Ware aus dem Handel genommen werden. Produzent oder Anbieter werden benachrichtigt, die Ware wird zurückgerufen.

Testergebnis: Verunreinigungen und Fremdfett

In Baden-Württemberg sind die Behörden bereits fündig geworden. Das Verbraucherschutzministerium in Stuttgart spricht von Betrug und Gefahren für die Gesundheit. Mit teurer Dubai-Schokolade werde offenbar getrickst. In allen acht getesteten Proben importierter Schokolade wurden Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett gefunden. In fünf Proben aus den vereinigten Arabischen Emiraten war billiges Palmfett enthalten. Aufgrund von Verunreinigungen sei das Produkt ohnehin nicht für den menschlichen Verzehr geeignet gewesen, heißt es.

In Proben aus der Türkei fand das Labor nicht deklarierten Sesam, was besonders für Allergiker gefährlich werden kann. Fast alle Proben wiesen künstliche Farbstoffe auf und gaukelten hochwertige Zutaten vor. Namen nannte das Ministerium nicht. Baden-Württemberg hat jetzt ein landesweites Sonderprogramm gestartet. Dabei sollen auch einheimische Produkte von kleinen Herstellern und Confiserien getestet werden. Zusätzlich soll auch Pistaziencreme aus dem Großhandel kontrolliert werden.

Verbraucherschützer raten zu europäischer Ware

Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern rät zu europäischer Ware. "Die Lebensmittelsicherheit ist in Europa größer, gerade auch, was Schimmelpilze betrifft", so die Expertin. Pistazien seien dabei besonders anfällig. Die Schimmel-Pilz-Gifte, Aflatoxine, gelten als stark leberschädigend.

Wichtig sei zudem ein genauer Blick auf die Zutatenliste der Dubai-Schokolade, um Allergene oder Azofarbstoffe zu vermeiden. "Man kann davon ausgehen, dass auch Kinder die Schokolade essen, da sollte man schon vorsichtig sein", warnt die Verbraucherschützerin.

Kunden vertrauen einheimischen Herstellern

Auf den Hype um die Dubai-Schokolade sind mittlerweile nicht nur große Discounter aufgesprungen, auch Konditoreien und Cafés bieten die Trend-Süßigkeit an. Bei der Confiserie Dengel aus Rott am Inn liegt sie ebenfalls im Regal. Allerdings: Hier ist alles selbst gemacht. Das Familienunternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit zertifizierten Lieferanten zusammen.

Die Warnungen vor verunreinigter Dubai-Schokolade aus Baden-Württemberg habe man durchaus bemerkt, heißt es, doch die Kunden hätten Vertrauen. "Das wirkt sich bei uns überhaupt nicht aus." Rund 750 Tafeln habe man verkauft. Doch jetzt ebbt der Hype langsam ab, beobachtet der Pralinen- und Schokoladenhersteller aus Oberbayern. Produziert wird nur noch auf Vorbestellung.