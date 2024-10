Dubai-Schokolade selbst machen: So funktioniert's

2021 ging es los mit der "Dubai-Schokolade". In eben jenem Wüstenstaat entwickelte eine Schokoladen-Manufaktur die Kreation aus Vollmilchtafel gefüllt mit Pistaziencreme und geröstetem Kadayif, auch Engelshaar genannt. Das Original gibt es nur in Dubai zu kaufen, jeden Tag eine limitierte Anzahl an Tafeln für mehr als 15 Euro das Stück.

Die Luxus-Nascherei wurde zum Klick-Hit in den sozialen Medien. Und alle wollen sie nachmachen. Auch Hannah und Lea aus Nürnberg sind dem Food-Trend verfallen. Die beiden Schülerinnen, die ansonsten gern backen, versuchen sich als Chocolatiers.

Pistaziencreme ausverkauft

Und das ist gar nicht so einfach, denn vor allem die Pistaziencreme ist in vielen Supermärkten in der Region ausverkauft. "Wir waren an einem Tag in sieben Läden, sind sogar in die Innenstadt gefahren, aber haben nichts bekommen", berichtet Hannah. Auch mehrere Ketten im Großraum Nürnberg bestätigen auf unsere Anfrage hin: die Rohstoffe für die Dubai-Schokolade seien kaum lieferbar, die Nachfrage deutlich höher als das Angebot.