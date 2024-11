Videokampagne: Gewalt in Partnerschaften – wo liegt die Grenze?

Mit einer neuen Videokampagne will die Polizei junge Menschen über Gewalt in Partnerschaften aufklären. Die Kampagne wurde am Montag anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gestartet, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. In insgesamt vier Videos auf dem YouTube-Channel "polizeiliche Kriminalprävention" schildern demnach Betroffene ihre Erlebnisse von psychischer, physischer, digitaler und sexualisierter Gewalt. Expertinnen und Experten sollen diese dann einschätzen und Wege aus der Gewalt aufzeigen.