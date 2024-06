Justin Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer auf der Insel Long Island vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Eine Sprecherin der Polizeibehörde in Sag Harbor bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Vorwürfe gegen den Musiker. Timberlakes Management sowie dessen Anwalt reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nach einem Gerichtstermin in Sag Harbor, am östlichen Ende der Insel, wurde er am Dienstagvormittag (Ortszeit) wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Wegen der mutmaßlichen Alkoholfahrt muss er am 26. Juli erneut vor Gericht erscheinen, wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Suffolk County mitteilte.

Sag Harbor ist ein Küstendorf in den Hamptons im US-Staat New York, einer beliebten Sommerdestination wohlhabender Großstädter aus der etwa 160 Kilometer entfernten Metropole New York.

Offenbar in Schlangenlinien gefahren

Der Sender CBS zitierte unter Berufung auf Gerichtsdokumente einen Polizisten, der sagte, Timberlake sei "in einem berauschten Zustand" gewesen. Der Sänger und Schauspieler wurde demnach angehalten, nachdem er unter anderem ein Stoppschild überfahren hatte und Schlangenlinien gefahren war.

Timberlakes Augen seien "blutunterlaufen und glasig" gewesen, auch habe er schlecht bei allen üblichen Nüchternheitstests abgeschnitten, hieß es demnach in den Dokumenten weiter. Der Popstar habe angegeben, "einen Martini" getrunken zu haben.

Timberlake gerade wieder auf Tour

Timberlake begann seine Karriere als Kinderstar im "Mickey Mouse Club" von Disney, unter anderen an der Seite seiner späteren Freundin Britney Spears. Berühmt wurde er als Mitglied der Boygroup "*NSYNC" – und startete danach im Jahr 2002 eine nicht minder erfolgreiche Solokarriere. Als Schauspieler machte er in Filmen wie "The Social Network" (2010) oder "Freunde mit gewissen Vorzügen" (2011) auf sich aufmerksam.

Gerade hat der zehnfache Grammy-Gewinner ein neues Album herausgebracht. Am Freitag und Samstag sind zwei Konzerte in Chicago geplant – und zwei weitere im New Yorker Madison Square Garden in der kommenden Woche. Der Sänger ist mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet und hat zwei Kinder.

Mit Informationen von AP, AFP und dpa