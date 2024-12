Syrien: Union fordert Rückkehrplan, Scholz findet dies verfrüht

Verdi: Syrische Arbeitskräfte in Deutschland wichtig

Die Gewerkschaft Verdi warnte vor Rückführungen in großem Stil. Verdi-Chef Frank Werneke sagte, diese seien "gegen die Interessen der Menschen und übrigens auch gegen die Interessen der Arbeitswelt, zumindest in Teilen in Deutschland". Syrer arbeiteten etwa im Versandhandel, im Bereich der Zustellung oder in der Pflege. Rund 5.800 syrische Staatsbürger sind als Ärzte tätig. Werneke forderte die Bundesregierung und Europäische Union auf, die Lage genau zu verfolgen. Bei der Bildung einer Übergangsregierung müssten die Volks- und Religionsgruppen berücksichtigt werden.

Migrationsforscher erwartet keine Rückkehrwelle

Nach Einschätzung des Migrationsforschers Jochen Oltmer ist eine größere Rückkehrwelle nicht zu erwarten. Es werde sicher einige Rückkehrwillige geben, wenn sich die Lage in Syrien stabilisieren sollte. "Aber diese Zahl sollte man nicht überschätzen", sagte der Professor an der Universität Osnabrück der "Augsburger Allgemeinen" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) . "Alle Erfahrungen zeigen, dass geflüchtete Menschen sehr viele Bindungen in der Ankunftsgesellschaft entwickeln."

Viele Betroffene seien als Kinder oder junge Erwachsene in die Bundesrepublik gekommen, seien hier zur Schule gegangen, hätten eine Ausbildung gemacht oder sähen die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland. Im vergangenen Jahr hätten Syrer fast 40 Prozent der Einbürgerungen ausgemacht.

Menschenrechtler: Mehr Syrier könnten nach Deutschland fliehen

Der Menschenrechtler Kamal Sido warnte, dass bald nicht weniger, sondern mehr Menschen aus Syrien nach Deutschland fliehen könnten. Dazu gehörten auch etwa 200.000 Kurden, die von den Milizen vertrieben worden seien. Sie stammten aus Afrin und seien im Norden Aleppo untergebracht gewesen. "Viele von ihnen werden nach Deutschland kommen, weil sie hier bereits Verwandte haben", sagte Sido, der selbst muslimischer Kurde ist. Sido sieht die Lage als zunehmend gefährlich an. Es gebe immer mehr Berichte über Misshandlungen von Minderheiten durch Angehörige der nun regierenden islamistischen Miliz.

Mit Material der Nachrichtenagenturen