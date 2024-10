Suedlink: Erste Kabel für die Stromtrasse sind unter der Erde

Die Bauarbeiten für die Stromautobahn Suedlink schreiten voran: Nach umfangreichen Schulungen und ersten Probebohrungen bei Tauberbischofsheim werden im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) die ersten Kabel für die Trasse verlegt. Die Stromautobahn, für deren Bau im Norden der Betreiber Tennet, weiter im Süden TransnetBW verantwortlich ist, soll künftig grünen Strom aus dem windreichen Norden nach Süddeutschland transportieren.

Über 2.400 Kilometer Kabel sollen in einen Erdgraben

Auf einer Strecke von rund zwölf Kilometern seien schon Leitungen verlegt worden, teilte ein Sprecher von Tennet mit. "Wir stehen momentan ganz am Anfang der Kabelinstallation, fahren die Aktivitäten Stück für Stück hoch." Mehr als 2.400 Kilometer Kabel sollen verlegt werden.

Dafür wird nach Angaben des Unternehmens erst Schicht für Schicht ein Graben ausgebaggert. Das Erdkabel wird mit einem Schwertransporter geliefert und mithilfe einer Seilwinde in den Graben gehoben. In der Regel werden die Kabel in einer Tiefe von 1,3 bis 1,5 Metern verbaut. Am Ende wird der Graben wieder mit der Erde aufgefüllt. Wenn die Trasse Bahnverbindungen, Straßen oder Flüsse kreuzt, wird für die Verlegung der Kabel ein spezielles Bohrverfahren angewendet.

Strom für zehn Millionen Haushalte

Die Trasse soll am Ende rund 700 Kilometer lang sein und zehn Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgen. Sie führt durch sechs Bundesländer: von Schleswig-Holstein über Niedersachsen, Hessen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Genau genommen handelt es sich bei Suedlink um zwei Stromverbindungen: Sie beginnen in Wilster und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, vereinen sich unter der Elbe und verzweigen sich erst wieder in Süddeutschland.

Ein Kabel endet in Leingarten in Baden-Württemberg, das andere in Bergrheinfeld in Bayern, wo das Kabel nach langen Debatten um einen von der Gemeinde angelegten Klimawald herumgeführt wird. Nach der Abschaltung der Atomkraftwerke und dem Kohleausstieg sind diese beiden Bundesländer im Süden besonders auf Windkraft aus dem Norden angewiesen.