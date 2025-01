Zammrüggn: Wie eine Initiative das Demokratiebewusstsein stärkt

Halb acht Uhr morgens. Zur ersten Stunde in der Grundschule St. Walburg in Eichstätt fährt ein bunter Bus auf den Hof. Kein Spielemobil, sondern es geht um etwas Ernstes und Wichtiges. Andrea Bittlmayer vom Kreisjugendring Eichstätt wird hier einen Demokratie-Workshop halten. "Die Demokratie ist in meinen Augen gefährdet", sagt sie. Und das sei auch der Grund, warum sie heute mit ihrem Team an der Schule ist. Bittlmayer will die Kinder erreichen, die "in Zukunft unsere Demokratie gestalten."

Fakenews entlarven lernen

Wie aber kann man einer vierten Klasse die Werte der Demokratie nahebringen? Das Team vom Kreisjugendring hat Spiele und Übungen vorbereitet, es wird Demokratie-Memory gespielt und das Thema Fake News behandelt.

Dafür zeigt Bittlmayer den Schülerinnen und Schülern etwa zwei Bilder – eines ist "echt", eines ist manipuliert. Die Kinder müssen herausfinden, welches "gefaked" ist. "Und dann besprechen wir mit ihnen, woran man das beispielsweise erkennen kann", erklärt Andrea Bittlmayer.

Gegen Hass und Spaltung

Das Demokratiebewusstsein stärken – das ist auch bei Erwachsenen enorm wichtig, finden die Macherinnen und Macher der Initiative "Zammrüggn" aus Nürnberg. Der parteiübergreifende Zusammenschluss kämpft gegen Hass und Spaltung und für ein respektvolles Miteinander. Die frühere SPD-Ministerin Renate Schmidt hat "Zammrüggn" – fränkisch für "Zusammenrücken" – ins Leben gerufen.

Sie sagt: "Ich habe die Demokratie bei uns in Deutschland eigentlich für selbstverständlich gehalten. Ich muss konstatieren, dass sie in der Zwischenzeit für zu viele nicht mehr selbstverständlich ist und dass diejenigen, die für die Demokratie sind, zu wenig tun. Und ich möchte nicht zu denen gehören, die zu wenig getan haben. Und deshalb sage ich, auch wenn man 80 plus ist, muss man noch etwas tun."