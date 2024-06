Der Sommer kommt – mit viel Sonne, aber auch Gewittern

In Bayern gibt es in den kommenden Tagen vielerorts bestes Sommerwetter mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Doch vor dem Eintreffen der sommerlichen Temperaturen im Freistaat könnte es am Montag aber noch einmal ungemütlich werden mit Regen und einzelnen Gewittern.

Stellenweise erwartet der DWD auch Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde. Unwetterartige Gewitter mit Starkregen von mehr als 25 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit seien dabei "nicht ganz ausgeschlossen".

So wird das Wetter an den EM-Spielorten

Fußball-Fans, die sich Partien der Europameisterschaft anschauen wollen, sollten sich darauf schon einmal einstellen.

Heute Abend besteht allerdings an den Spielstätten in Düsseldorf und Frankfurt ein geringes Schauerrisiko, in München kann es gegen Ende des Spiels Schauer und Gewitter geben, tagsüber ist es freundlich.