Los Angeles: Über 52.000 Menschen fliehen vor Großbränden

Mit dem Sonnenaufgang ist in den Waldbrandgebieten in Kalifornien das gewaltige Ausmaß der Verwüstung sichtbar geworden. Fernsehsender zeigen in ihren Morgensendungen Aufnahmen von zahllosen brennenden Häusern, die teilweise vor laufender Kamera in sich zusammenbrechen. Wenig später - kurz vor 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit - gibt die kalifornische Feuerschutzbehörde Cal Fire erneut Alarm, meldet einen weiteren Großbrand in der Region - es ist der vierte, diesmal im Nordosten der Stadt.

52.000 Menschen auf der Flucht vor den Flammen

Schon zuvor war die Situation dramatisch. Mehr als 52.000 Menschen haben nach Angaben der Behörden ihre Häuser verlassen, knapp 21.000 Gebäude werden derzeit von den Flammen bedroht. In den sozialen Netzwerken zeigen Videos die Dramatik der Lage vor Ort - etwa diese Aufnahmen aus einem vom Feuer schon fast eingeschlossenen Haus.