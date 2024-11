Krawalle in Amsterdam: Israel schickt Flugzeuge für Fußballfans

Nach Berichten über verletzte israelische Fußballfans bei Ausschreitungen in Amsterdam hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut seinem Büro am Freitagmorgen zwei Rettungsflugzeuge in die Niederlande geschickt.

Netanjahu "betrachtet den schrecklichen Vorfall mit größtem Ernst", erklärte das Büro des Politikers. Er fordere "die niederländische Regierung und die Sicherheitskräfte auf, energisch und schnell gegen die Randalierer vorzugehen und die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten."

Knapp 60 Menschen festgenommen

Rund um das Fußballspiel des niederländischen Clubs Ajax Amsterdam in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend war es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Unruhen - wobei nicht näher erläutert wurde, von welcher Seite die Gewalt ausging. Insgesamt seien am Donnerstagabend 57 Menschen vorläufig festgenommen worden.

Schon vor dem Spiel Unruhen nahe dem Stadion

Nach Informationen des Amsterdamer TV-Senders "AT5" bewarfen Demonstranten Maccabi-Fans mit Stühlen. Die mobilen Einsatzkräfte der Polizei hätten daraufhin die Israelis abgeschirmt und in ihre Hotels begleitet.

Bereits vor dem Spiel hatte es nahe dem Stadion im Südosten der Stadt vereinzelt Auseinandersetzungen gegeben. Etwa 200 Demonstranten versuchten nach Angaben der Polizei, zu der Spielstätte zu gelangen. Zuvor hatte die Stadtverwaltung eine Demonstration direkt vor der Johan-Cruijff-Arena verboten und einen anderen Ort in der Nähe für die Kundgebung bestimmt. Es war auch zu Zusammenstößen von israelischen Fußballfans und Sicherheitskräften gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch etwa zehn Personen festgenommen - wegen Störung der öffentlichen Ordnung und des verbotenen Besitzes von Feuerwerkskörpern.

Unterschiedliche Darstellung der Vorgänge

Mehrere israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, bei denen propalästinensische Täter regelrecht Jagd auf Juden gemacht hätten - und bezogen sich dabei auf Videos in sozialen Medien. Die Aufnahmen ließen sich allerdings zunächst nicht verifizieren, und die niederländische Polizei blieb in ihrer Darstellung deutlich zurückhaltender.

"Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt", kommentierte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf "X". Der israelische Außenminister Gideon Sa'ar schrieb ebenfalls auf der Plattform: "Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum."

Angriff auch in Berlin

"Israelische Fußballfans zu verfolgen und zu verprügeln, ist kein Antikriegsprotest. Das ist kriminell und unerträglich, und wir alle müssen dagegen aufstehen", erklärte Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, am Freitagmorgen auf Englisch bei "X". "Als Europäer schäme ich mich, solche Szenen in einer unserer großen Städte zu sehen."

In Berlin war es laut Polizei erst am Sonntag zu einem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen Fan eines jüdisch-israelischen Fußballklubs in einem Lokal gekommen. Hier ermittelt der Staatsschutz.

Mit Informationen von dpa und AFP