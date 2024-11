Die Bundesregierung will Entwicklungs- und Schwellenländer beim klimafreundlichen Umbau ihrer Industrien unterstützen.

18.11.2024, 14:44 Uhr Audiobeitrag

Klimagipfel: Habeck sagt 210 Millionen Euro für ärmere Länder zu

Auf der Weltklimakonferenz in Baku wird über die Finanzierung des Klimaschutzes gerungen. Vizekanzler Habeck sagte nun trotz der Haushalts- und Regierungskrise in Deutschland Millionenhilfen für den grünen Umbau der Industrie in ärmeren Ländern zu.

Von BR24 Redaktion