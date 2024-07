Geldautomaten-Sprenger: Bringen härtere Strafen etwas?

Geplante Überwachung der Telekommunikation

Nicht nur härtere Strafen also, sondern auch mehr Befugnisse für die Behörden. Hintergrund ist, dass es sich bei den Tätern häufig um professionelle Banden handelt. Eine Strafkammer des Landgerichts Bamberg hat beispielsweise in der vergangenen Woche mehrere Männer aus den Niederlanden und Belgien verurteilt. Die Bande sprengte in Bayern und in Baden-Württemberg zahlreiche Geldautomaten. Ihre Beute betrug laut Anklage mehr als 3,3 Millionen Euro, der durch die Sprengungen angerichtete Schaden mehr als 5,5 Millionen Euro.

Ermittler allerdings sind skeptisch, ob die geplanten Möglichkeiten bei der Überwachung der Telekommunikation ausreichen. Dirk Peglow vom Bund deutscher Kriminalbeamter berichtet, dass die Bandenmitglieder, wenn sie ihre Taten planen, das bei Telegram oder WhatsApp machen würden. "Da sind wir raus. Wir müssen einfach hier einen Zugang haben zu diesen entsprechenden Kanälen."

GdP sieht die Banken in der Pflicht

Auch der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Jendrow, kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Er habe Zweifel, ob es etwas bringe, das Strafmaß anzuheben. Die Täter müssten ja auch erst einmal gefasst werden.

Der Gewerkschafter fordert die Bundesregierung auf, stattdessen die Banken stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie sollten ihre Geldautomaten besser zu schützen. Er macht sich stark für flächendeckende Abschreckungsmechanismen wie Vernebelungsanlagen und bessere Videotechnik. "Es gibt durchaus Filialen, da ist das schon passiert, aber eben nicht flächendeckend. Weil die Banken sagen: Okay, es kostet uns sehr viel Geld in die Sicherheit zu investieren, dann nehmen wir lieber in Kauf, dass ein Geldautomat mehrfach gesprengt wird, weil das für uns letztlich günstiger kommt."

Bayerns Innenminister für Grenzkontrollen

Über diese Forderungen, die Banken zu Sicherungsmaßnahmen zu verpflichten, diskutieren die Innenminister der Bundesländer schon länger. Bislang ohne Ergebnis. Bayerns Innenminister Herrmann setzt darauf, dass Banken freiwillig Sicherungssysteme einsetzen. Er fordert stattdessen Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze, weil viele der Banden von dort kommen. Die Gewerkschaft der Polizei hat einen noch weitergehenden Vorschlag. Sie plädiert dafür, die Zahl der Geldautomaten in Deutschland zu verringern.