Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Geldautomatensprenger-Prozess: Urteil bereits am Mittwoch?

Geldautomatensprenger-Prozess: Urteil bereits am Mittwoch?

In Bamberg stehen am Dienstag 15 Angeklagte vor Gericht. Ihnen werden Sprengungen von 30 Geldautomaten vorgeworfen. Bereits am Mittwoch könnte ein Urteil fallen, da Deals mit den Anwälten den XXL-Prozess beschleunigt haben.