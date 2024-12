Frankreich hat neue Mitte-Rechts-Regierung

Frankreichs neuer Regierungschef François Bayrou baut in seinem Kabinett auf politische Schwergewichte. Mit Elisabeth Borne und Manuel Valls sind zwei frühere Premierminister in seiner Regierung, die am Montagabend vom Büro von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekannt gegeben wurde.

Auf Vorschlag von Bayrou ist Borne künftig für Bildung zuständig, Valls für Überseegebiete. Der konservative Ex-Innenminister Gérald Darmanin wird Justizminister, so der Elysée-Palast. Zum Wirtschaftsminister wurde der bisherige Generaldirektor des staatlichen Finanzinstituts Caisse des Dépôts, Eric Lombard, ernannt.

Mehrere Politiker haben ihre Ämter behalten, unter ihnen Außenminister Jean-Noël Barrot, der konservative Innenminister Bruno Retailleau und der Macron nahestehende Verteidigungsminister Sébastien Lecornu. Auch die konservative Kulturministerin Rachida Dati und Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher bleiben im Amt. Es ist die vierte Regierungsumbildung innerhalb eines Jahres.