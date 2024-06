"Fortschritte" bei Behandlung: Kate nimmt wieder Termine wahr

Royale Rückkehr: Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung will Prinzessin Kate wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William werde an diesem Samstag an der Geburtstagsparade für ihren Schwiegervater, König Charles III., teilnehmen, teilte der Kensington-Palast in London am Freitag mit. Mit der jährlich abgehaltenen Parade "Trooping the Colour", die in London stattfindet, wird der Geburtstag des Monarchen gefeiert.

Kate: "Gute Fortschritte" bei Krebsbehandlung

Kate macht nach eigenen Angaben "gute Fortschritte" bei ihrer Krebsbehandlung. Sie sei sich aber auch bewusst, dass sie noch nicht über den Berg sei.

Am Freitagabend erklärte Kate in einer persönlichen Mitteilung: "Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können."

Auch König Charles bei "Trooping the Colour" dabei

Seit Ende vergangenen Jahres hatte sich die Prinzessin zur Genesung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch König Charles III. ist an Krebs erkrankt - er wird ebenfalls an der Parade teilnehmen.

Details zu Kates Erkrankung sind nicht bekannt. Die 42-Jährige war im Januar im Bauchraum operiert worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate in einem Video, mit dem sie Ende März ihre Erkrankung öffentlich machte. Auf Anraten ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters