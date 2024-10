In St. Petersburg in Florida versuchen Einwohner, Häuser und Läden vor dem nahenden Hurrikan zu schützen.

In St. Petersburg in Florida versuchen Einwohner, Häuser und Läden vor dem nahenden Hurrikan zu schützen.

09.10.2024, 09:43 Uhr Audiobeitrag

> Eindringliche Warnung: Florida rüstet sich für Hurrikan "Milton"

Eindringliche Warnung: Florida rüstet sich für Hurrikan "Milton"

Hurrikan "Milton" wird am Abend auf die Küste Floridas treffen – er könnte einer der gefährlichsten in der Geschichte des US-Bundesstaates werden. Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Von BR24 Redaktion