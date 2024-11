Donald Trump gewinnt die US-Wahl - Reaktionen im Netz

Ein umstrittener Präsident

Aus der BR24-Community kommen auch Gratulationen an den 47. Präsidenten der USA.

User onkel schreibt:

"Ich freu mich! Die Menschen in Amerika und auch in Europa haben diese linke woke Politik so was von satt. Der Trend geht endlich wieder zur Mitte. Gut so. Glückliche Amerikaner!" User onkel

Dazu kritische Kommentare, die Enttäuschung über die Ergebnisse formulieren:

"Ein verurteilter Krimineller." User Muc13

"Make America Great again, reicht anscheinend aus, dass ein 78 jähriger verurteilter Straftäter die meisten Wahlstimmen bekommen hat. Es ist unfassbar!" Userin Tessi

Trump wurde im Mai diesen Jahres vom Geschworenen-Gericht in New York in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig erklärt. Die Straftaten beging er, "um einen Plan zur Korrumpierung der Wahl 2016 zu verbergen", so damals der Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg nach der Urteilsverkündigung. Die 34 Fälle sind unter anderem elf Rechnungen die Donalds Trumps Anwalt Michael Cohen zwischen Mitte Februar und Dezember 2017 ausgestellt hatte.