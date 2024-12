Fußball ist Nebensache: FCB gedenkt der Opfer von Magdeburg

So war die Weihnachtsfeier mit den Fans nicht geplant gewesen. Statt besinnlichem Singen und Freude über 36 Punkte vor Weihnachten griff Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1-Heimsieg gegen RB Leipzig zum Mikro und improvisierte eine Rede in Gedenken an die Opfer von Magdeburg.

Dreesen: "Haben wir uns völlig anders vorgestellt"

Zwei Strahler waren in der abgedunkelten Arena auf Dreesen gerichtet, als er sich an die gut 75.000 Anwesenden im Stadion richtete: "Ich möchte sie bitten, für einen Moment zuzuhören, weil, dass ich jetzt hier stehe, haben wir uns völlig anders vorgestellt, und der Hintergrund dafür ist ein Schrecklicher, liebe Fans und Gäste, weil heute ist in Magdeburg ein grauenvoller Anschlag passiert."

Schweigeminute für die Opfer von Magdeburg

Am Freitagabend war ein Mann mit einem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschenmenge gerast. Die Anzahl der Toten war zum Zeitpunkt von Dreesens Ansprache noch nicht bestätigt. Aufgrund der schrecklichen Ereignisse rief der Vorstandsvorsitzende zu einer Schweigeminute auf.

"Die Zeremonie sollte eine fröhliche sein und das passt einfach nicht in diesem Moment. Stattdessen, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich Sie gemeinsam bitten, alle aufzustehen, weil es wichtig und richtig ist, den Angehörigen, den Opfern, den Freunden zu gedenken. Ein Mensch, der aus der Mitte des Lebens gerissen wird, viele Verletzte, auf einem fröhlichen Fest. Das ist etwas, was uns alle betrübt und gemeinsam mit der Mannschaft (bitten wir Sie) in einer Minute des Schweigens und des Gedenkens innezuhalten."

Das ganze Stadion, inklusive der Gäste aus Leipzig, folgte der Aufforderung. Magdeburg und Leipzig liegen nur eine Autostunde auseinander – und so war RB-Trainer Marco Rose im DAZN-Interview um Fassung bemüht: "Ich habe jetzt Nachrichten aus Magdeburg bekommen, wo dann jetzt am Ende auch Sachen wieder in einem anderen Licht stehen", so Rose.

Tölzer Knabenchor singt zum Abschied

Während Dreesens Rede hatten gut 50 Buben in Tracht und mit FC-Bayern Schals und Mützen ausgestattet im Mittelkreis gewartet. Trotz Planänderung kam der Tölzer Knabenchor zu seinem Einsatz, und es wurde "Stille Nacht, Heilige Nacht" gesungen. Um den Chor herum leuchteten Weihnachtsbäume auf, und die Scheinwerfer projizierten Sterne auf den Rasen, statt den Vorstandsvorsitzenden anzustrahlen. Der Fußball war Nebensache geworden, das Entsetzen über den grauenvollen Anschlag in Magdeburg war allen Beteiligten anzumerken. Und so rückten für den Moment alle Anwesenden etwas weiter zusammen.

VIDEO: Attacke auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg