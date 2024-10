Riesiges Militärmanöver: China untermauert Anspruch auf Taiwan

Als erneute Drohung Richtung Taiwan hat China eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik abgehalten. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer "ernsten Warnung" an die "separatistischen" Kräfte Taiwans. Der chinesische staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die mehrere große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte. In diesen Gebieten fanden die Übungen demnach statt. Am Montagabend (Ortszeit) hieß es in einer weiteren Mitteilung, dass das Manöver "erfolgreich" abgeschlossen worden sei.

So viele chinesische Kampfflugzeuge wie noch nie

An dem 13-stündigen Manöver "Gemeinsames Schwert-2024B" nahmen nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministerium 125 Kampfflugzeuge teil - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Zudem seien 17 Kampfschiffe des Militärs und 17 weitere Schiffe der chinesischen Küstenwache in Gewässern nahe Taiwan registriert worden. Auch der chinesische Flugzeugträger "Liaoning" wurde südöstlich von Taiwan gesichtet.

Die chinesischen Truppen würden ihre Kampfbereitschaft weiter verstärken und "die separatistischen Bemühungen für eine 'Unabhängigkeit Taiwans'" vereiteln, betonte der chinesische Militärsprecher Li Xi. Die Armee habe "die integrierten gemeinsamen Einsatzfähigkeiten ihrer Soldaten vollständig getestet".

Es ist bereits Chinas viertes großangelegtes Militärmanöver rund um Taiwan binnen zwei Jahren. Die Übungen stünden "im Einklang mit dem auf dem Ein-China-Grundsatz basierenden Gesetz", sagte der chinesische Küstenwachesprecher Liu Dejun.