Bundestag stimmt Sicherheitspaket zu

Der Bundestag hat am Freitag dem Sicherheitspaket der Ampel-Koalition zugestimmt. Es sieht Verschärfungen im Aufenthalts- und Waffenrecht sowie mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden vor.

Bundesrat muss einem Teil noch zustimmen

Der Vorlage für ein Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems stimmten 361 Abgeordnete zu, 290 votierten dagegen, neun enthielten sich der Stimme, wie Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau mitteilte. Vorgesehen sind darin Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Asylbewerber und eine Verschärfung des Waffenrechts, vor allem mit Blick auf Messer. Der Bundesrat muss dem Paket noch zustimmen.

Auch die zweite Vorlage zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung wurde in einer weiteren Abstimmung mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen angenommen. Darin erhalten die Ermittlungsbehörden mehr Kompetenzen im Kampf gegen islamischen Extremismus. Dieser Teil ist nicht zustimmungspflichtig.

Scholz (SPD) hatte noch am Dienstag in der Fraktionssitzung die Kritiker des Pakets mit deutlichen Worten zur Zustimmung ermahnt. Nach Angaben von Teilnehmern sagte er, dass er notfalls "von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen" wird, wenn die eigene Mehrheit der Koalition in Gefahr gerät. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hatte in der ARD allerdings betont: "Er hat nicht mit der Vertrauensfrage gedroht."

Abstimmung musste wiederholt werden

Die namentliche Abstimmung im Bundestag über einen Unions-Antrag zum sogenannten Sicherheitspaket musste wiederholt werden. Bei der Auszählung der ersten Abstimmung sei aufgefallen, dass in die Urnen "mehrere ungültige Stimmkarten eingeworfen" worden seien, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Plenum. Es werde ermittelt, "wie das passieren konnte". Die Wahl musste erneut durchgeführt werden.

Mit Informationen von AFP, Reuters, dpa