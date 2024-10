Bundesregierung lässt iranische Generalkonsulate schließen

Als Reaktion auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd schließt die Bundesregierung die drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag auf ihrer Reise in New York mit.

Baerbock: Diplomatische Beziehung zu Iran an einem Tiefpunkt

Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete die diplomatischen Beziehungen zum Iran nach der Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers Djamshid Sharmahd als "mehr als auf einem Tiefpunkt". Die deutsche Botschaft in Teheran solle aber nicht geschlossen werden, sagte die Grünen-Politikerin. Sie zu schließen, wäre der größte Gefallen, den man solchen Regimen machen könnte, so Baerbock. "Wir wissen, es gibt auch einen anderen Iran."

Die Ermordung Sharmahds unterstreiche, dass das iranische "Unrechtsregime" auch mit dem jüngsten Wechsel an der Spitze weiter in voller Brutalität agiere, sagte die Ministerin. Das Regime kenne vor allem die Sprache der Erpressung, der Drohung und der Gewalt. "Wir haben Iran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird."

Schließung iranischer Vertretungen: 32 Beamte betroffen

Betroffen seien die iranischen Vertretungen in Frankfurt am Main, Hamburg und München mit insgesamt 32 Konsularbeamten, hieß es am Donnerstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Botschaft in Berlin soll geöffnet bleiben. Außerdem will sich die Bundesregierung bei den europäischen Partnern für schärfere Sanktionen gegen den Iran auf EU-Ebene einsetzen.

