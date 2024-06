Britische Prinzessin Anne zieht sich Gehirnerschütterung zu

In den Klatschzeitschriften ging es vor einiger Zeit wieder heiß her: Der britische König Charles III. hat Krebs. Entdeckt wurde die Krebserkrankung bei einer Prostata-Behandlung. Als die Nachricht öffentlich wurde, stiegen die Klickzahlen auf der Informationsseite des britischen Gesundheitsdienstes (NHS) um mehr als tausend Prozent und habe sehr viele Männer dazu gebracht, sich selbst medizinisch checken lassen. Das ist ein Beispiel, wie das britische Königshaus einen direkten positiven Einfluss auf die Gesellschaft genommen hat. Gegner:innen hingegen beklagen, dass Königshäuser nicht mehr zeitgemäß seien: zu undemokratisch, zu privilegiert, zu teuer - und das auch noch von Steuergeldern. Bei uns in Deutschland ist die Monarchie zwar abgeschafft. Aber auch bei uns begeistern sich Menschen für die Köngishäuser. Was denkt ihr: Sind Royals nur teurer Klatsch oder doch wertvoll für die Gesellschaft?