Böllern und Bilanzieren: Das Oktoberfest 2024 geht zu Ende

Mit dem traditionellen Böllerschießen geht das Oktoberfest am Sonntag offiziell zu Ende. 60 Schützen in Tracht - Männer wie Frauen - formieren sich dafür auf den Treppenstufen unterhalb der Bavaria. Geschossen wird übrigens nicht mit Kugeln, sondern mit Schwarzpulver. Dazu gibt es Musik. Zum Abschluss wird auch die Bayernhymne gesungen. Los geht das Spektakel um 12 Uhr. Aber danach wird dann auf der Wiesn natürlich noch weitergefeiert bis in die Nacht.

Rekordwiesn? Verantwortliche ziehen Bilanz

Schon am frühen Nachmittag - gut zehn Stunden vor dem Ende des Münchner Oktoberfestes - ziehen Festleitung, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Bilanz. War es eine Rekordwiesn? In der ersten "Halbzeit" waren laut Festleitung 3,6 Millionen Besucher da, und die Wiesn war damit definitiv auf Rekordkurs.

Nach einem Bilderbuchstart hat dann das Wetter allerdings nicht mehr ganz so gut mitgespielt: Zuletzt war es eher nass beim Oktoberfest - schlecht für die Geschäfte der Schausteller und Standlbetreiber, die nun auf einen zumindest trockenen und möglichst auch etwas sonnigen letzten Tag hoffen. 16 Tage lang wurde dann auf der Theresienwiese mitten in der Stadt gefeiert.

"Krinoline" seit 100 Jahren auf der Wiesn

Zumindest ein Rekord steht schon fest: Das älteste Fahrgeschäft war wieder die "Krinoline", bei der es heuer ein Jubiläum zu feiern gab. Seit exakt 100 Jahren ist sie beim Oktoberfest dabei. Es handelt sich um ein Karussell, das sich vergleichsweise langsam und in schaukelnden Wellenbewegungen dreht. Früher wurde das mit reiner Muskelkraft gemacht: Starke Männer haben die "Krinoline" angeschoben. Heute hat sie einen Motor. Aber sie dreht sich immer noch zur Live-Blasmusik.

Mit "Krinoline" wird eigentlich ein Reifrock bezeichnet, wie Frauen ihn früher als Unterrock trugen. Wenn sie damit getanzt haben, haben die Reifröcke wellenartige Bewegungen gemacht – wie die "Krinoline" auf der Wiesn. Bei den neueren Fahrgeschäften geht es dagegen oft um Hightech, Beschleunigung und Nervenkitzel. Wie es für die Schausteller insgesamt gelaufen ist, wird sich bei deren Bilanz zeigen.

Beim Endspurt noch dabei sein

Weitergefeiert wird aber bis kurz vor Mitternacht. Gerade in den Zelten herrscht dann am Ende immer eine besondere Stimmung. Kurz vor Schankschluss werden Wunderkerzen für die letzten Wiesnlieder des Jahres verteilt.

Wer ohne Tischreservierung in den Endspurt startet, ist nicht chancenlos: Die Zelte öffnen – wie auch Fahrgeschäft und Verkaufsstände - um 9 Uhr, und in den meisten großen Zelten werden bis 15 Uhr die Hälfte sowie danach 35 Prozent der Plätze von Reservierungen freigehalten. In den Biergärten sind übrigens grundsätzlich keine Reservierungen möglich. Die Oide Wiesn macht um 10 Uhr auf.