Atommüll-Endlager: Diese Regionen in Bayern sind ungeeignet

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.

Bei der Suche nach einem deutschen Endlager für Atommüll sind weitere bayerische Regionen ungeeignet. Das geht aus einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor, der am Vormittag vorgestellt wurde. Nicht geeignet sind demnach unter anderem große Teile des Fichtelgebirges. Gleichzeitig bleiben andere Teile des Freistaats im Rennen, besonders solche mit Granitgestein.

Im Jahr 2020 galten deutschlandweit noch 54 Prozent der Landesfläche als möglicherweise geeignet für ein Endlager. Jetzt sind es laut BGE-Angaben noch 44 Prozent. Vereinfacht gesagt: Die bayerischen Regionen mit Tonböden sind aus BGE-Sicht ungeeignet oder wenig geeignet. Bayerns Tongebiete sind ohnehin im Vergleich zu Norddeutschland klein und waren bisher bei der Standortsuche wenig im Fokus.

Bis Ende 2027 sollen Standortregionen klar sein

Allerdings handelt es sich ausdrücklich nur um einen Zwischenstand. In vielen Gebieten laufen die Untersuchungen noch. Von bundesweit insgesamt 90 Teilgebieten, die in Frage kommen könnten, wurde vom BGE der Arbeitsstand bei 13 Teilgebieten vorgestellt.

Bis Ende 2027 soll die Suche deutlich weiter sein: Dann soll der Bundestag eine Handvoll Standortregionen benennen, die zunächst oberirdisch weiter erkundet werden sollen. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bis 2050 ein Endlager gefunden sein wird. Das wäre etwa 20 Jahre später als ursprünglich geplant.

Am Ende der Suche soll klar sein, wo der deutsche Atommüll für mindestens eine Million Jahre sicher gelagert werden kann. Es geht beim Suchprozess darum, den am besten geeigneten Standort für die unterirdische Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu finden – die Rede ist von 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Mülls aus mehr als 60 Jahren Atomkraft in Deutschland. Aufbewahrt wird der Atommüll aktuell in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern.

Mit Informationen von dpa