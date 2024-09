Angriff auf Polizeiwache am Rhein - wohl islamistisches Motiv

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann ist in Linz in Rheinland-Pfalz in eine Polizeidienststelle eingedrungen. Der 29-Jährige betrat in der Nacht zum Freitag die Sicherheitsschleuse der Inspektion und drohte damit, die Beamten zu töten, wie das Polizeipräsidium in Koblenz mitteilte. Mittlerweile ist bekannt: Die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv aus.

Mann wurde festgenommen – und dabei leicht verletzt

Die Schleuse der Polizeiwache wurde komplett verriegelt und der Mann dadurch festgesetzt. Nach einem Tasereinsatz wurde er von Einsatzkräften der Spezialeinheiten fixiert und festgenommen. Dabei erlitt der in Linz wohnende Verdächtige leichte Verletzungen. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) um einen albanischen Staatsbürger.

Ermittler gehen von islamistischem Hintergrund aus

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittag mitteilte, war der versuchte Angriff nach Einschätzung der Ermittler islamistisch motiviert. Der Mann war den Behörden nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling bislang jedoch nicht als Islamist bekannt.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung sei an der Wand eine gezeichnete Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat gefunden worden. Wegen der Hinweise auf ein radikal-islamistisches Motiv übernahm die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz die Ermittlungen.

Mit Informationen von dpa und AFP.