Ärztestreik an Krankenhäusern kurzfristig abgesagt

Der angekündigte dreitägige Ärztestreik an kommunalen Kliniken ab Mittwoch ist abgesagt. Der bayerische Landesvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Andreas Botzlar, sagte dem BR, neue Sondierungsgespräche mit dem Arbeitgeberverband hätten ein Ergebnis gebracht, über das die Gewerkschaftsmitglieder jetzt abstimmen sollen.

Großteil der Operationen bleibt trotz Einigung verschoben

Auch nach der Absage des Streiks würden Eingriffe, die Krankenhäuser wegen des Arbeitskampfes verschoben haben, zum großen Teil nicht wieder nach vorne verlegt werden können, sagte Botzlar. Dazu sei die Einigung zu kurz vor dem angekündigten Streikbeginn gelungen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und der Marburger Bund haben vereinbart, dass Klinikärzte 8,2 Prozent mehr Gehalt bekommen, gerechnet auf eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Außerdem würden die Regelungen zur Schichtarbeit deutlich zugunsten der Beschäftigten geändert, sagte Botzlar.

Mehr als die Hälfte von Bayerns Kliniken in kommunaler Hand

In Bayern wird mehr als die Hälfte der Krankenhäuser von den Kreisen und Städten betrieben, der Anteil der kommunalen Träger ist höher als in anderen Bundesländern. Deswegen hätte der bundesweite Aufruf zu einem Streik an kommunalen Kliniken in Bayern besonders deutliche Auswirkungen gehabt.