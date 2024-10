Die Brandspuren sind noch gut zu erkennen. In Blaichach wurde an einer Garage ein Feuer gelegt, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Brandspuren sind noch gut zu erkennen. In Blaichach wurde an einer Garage ein Feuer gelegt, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

15.10.2024, 11:23 Uhr Audiobeitrag

> Weitere Brandserie im Allgäu: Auch in Lindenberg Feuer gelegt

Weitere Brandserie im Allgäu: Auch in Lindenberg Feuer gelegt

Während die Polizei wegen einer Reihe von Brandstiftungen in Blaichach ermittelt, gibt es nun offenbar eine weitere Brandserie: Innerhalb von vier Monaten hat es in Lindenberg neunmal gebrannt. Was zu beiden Fällen bisher bekannt ist.