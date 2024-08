Bafög, Briefe und Berufsausbildung: Das ändert sich im August

Wie und wo kannst du am besten sparen? Beim Wohnen, beim Essen, beim Studieren? Was musst du beim Krediten beachten? Wo bekommst du das beste Stipendium? Wie finanzierst du dein Auslandsstudium? Wo studiert es sich am billigsten? Alles das erfährst du hier in unserem Campus Magazin Finanz-Dossier.