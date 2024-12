Zukunft gesichert: EWF-Campus kann in Nürnberg bleiben

Für den seit Jahren geplanten neuen Uni-Campus der Erziehungswissenschaften in Nürnberg hat das bayerische Wissenschaftsministerium nun neue Pläne. Nachdem der ursprünglich geplante Standort auf dem früheren Nürnberger Gelände der Schöller-Eisfabrik wegen der Insolvenz eines Trägers geplatzt war, soll nach einem neuen Standort im Nürnberger Norden gesucht werden.

Der neue Campus der zur Uni Erlangen-Nürnberg gehörenden Fakultät soll Anfang der 2030er-Jahre eröffnet werden. Bis dahin sollen die über 3.000 Studierenden und deren Lehrkräfte weiterhin am alten Standort im Nürnberger Südosten bleiben können.

Verzicht auf Zwischenlösung in Erlangen

Zuletzt favorisierte das Ministerium noch eine Zwischenlösung in einem Gebäude in Erlangen. Darauf könne jedoch verzichtet werden, sagt Wissenschaftsminister Markus Blume nun. In den vergangenen Wochen hatten Vertreter der Stadt Nürnberg Befürchtungen geäußert, dass aus einer Zwischenlösung in Erlangen eine Dauerlösung werden könne. Damit würde Nürnberg die Erziehungswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) nach mehr als 40 Jahren verlieren, warnte auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Minister Blume erklärte jetzt in einer Anhörung des Landtags-Ausschusses für Wissenschaft und Kunst, es sei eine Tatsache, "dass die FAU nicht die Erlanger Universität ist, sondern die Universität in Erlangen und Nürnberg". Eine Weiterentwicklung für die Erziehungswissenschaftliche Fakultät (EWF) sei "von eminent großer Bedeutung".

Bisheriger Campus bleibt bis Neueröffnung erhalten

Ein Beauftragter des Wissenschaftsministeriums versicherte, die EWF könne bis zur Eröffnung eines neuen Campus dort bleiben, wo sie bisher war: am Standort in der Regensburger Straße in Nürnberg. Zwar sei dieser Campus inzwischen marode, doch solle er bis Ende 2027 wieder instandgesetzt werden.

Die bislang im Umlauf gewesene Information, wonach die Studierenden höchstens bis Ende 2026 im alten Campus bleiben könnten, habe sich als falsch erwiesen. Zu der Stellungnahme des bayerischen Wissenschaftsministeriums kam es aufgrund eines Dringlichkeitsantrages der Landtags-Grünen zur Zukunft der EWF in Nürnberg.