Würzburger Kleinst-Satellit "QUBE" tritt Reise ins All an

Die Spannung steigt beim Zentrum für Telematik (ZfT) in Würzburg: Am Freitagabend wird vom kalifornischen Vandenberg aus ein Satellit des Teams in den Orbit geschossen. Das Besondere an dem Kleinst-Satelliten: Er funktioniert mit Quantentechnologie – einer Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Die Würzburger Forscher sind damit wieder mal ganz vorn dran mit diesem Satellitenprojekt. Erst im März war ein Minisatellit mit KI-Technologie an Bord ins All gestartet.

Abhörsichere Übertragungen von Informationen

Der "QUBE" genannte Flugkörper ist etwa so groß wie eine Schuhschachtel und wiegt 3,53 Kilogramm. Er ist einer von weltweit erst drei Satelliten dieser Art. Nur China hat laut dem ZfT bereits solche Technologien ins All geschickt, allerdings sind die chinesischen Satelliten sehr groß und teuer.

"QUBE" kann Informationen mit Hilfe von Quantentechnologie abhörsicher übertragen. "Das heißt, Sie können Internet oder Telefonleitungen ganz normal am Boden nutzen, aber mit dem Satellitenschlüssel wird das kodiert und dekodiert. Damit keiner das knacken kann", erklärt Klaus Schilling, Vorstand des ZfT.

Professor spricht von "Meilenstein"

"Das ist wirklich ein Meilenstein", sagt Harald Weinfurter, Professor für Experimentelle Quantenphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). "Bisher gibt es praktisch keine Satelliten in der Erdumlaufbahn, die weltweite Quantenschlüsselverteilung ermöglichen." Mögliche Anwendungen sind beispielsweise sichere Banküberweisungen bis hin zum autonomen Fahren auf den Straßen.

Kompakter Mini-Satellit

Bei "QUBE"s Herstellung arbeiteten führende Forschungsgruppen aus den Gebieten der Optik und Quantenkommunikation intensiv mit Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen der Kommunikations-, Satelliten- und Raumfahrttechnik zusammen. Dazu gehörten neben dem ZfT das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Max-Planck-Gesellschaft und die OHB System AG. Dem Konsortium gelang es, die Technologie so weiterzuentwickeln, dass sie vollständig in einen Kleinst-Satelliten – einen sogenannten CubeSat – passt.

Erst verspätet, jetzt nach Plan: der Raketenstart

"Im Moment sieht alles gut aus. Es geht nach Plan voran", sagt Klaus Schilling vor dem Start. Im Satellitenkontrollzentrum des ZfT in Würzburg wird der Raketenstart live für die Forschenden und Gäste übertragen. Direkt anschließend wird dann von dort aus der Satellit in Betrieb genommen. In den nächsten Monaten werden die einzelnen Komponenten aktiviert und noch einmal getestet, bis dann die ersten Quantensignale mit der Bodenstation am DLR Oberpfaffenhofen während der Überflüge in der Nacht empfangen und analysiert werden sollen.

Eigentlich sollte "QUBE" bereits am 11. Juli seine Reise ins All antreten. Doch aufgrund von Raketenproblemen einer vorangehenden Mission musste der Start ins All erst einmal warten, bis die Ursachen behoben werden konnten.

"QUBE" als Forschungssatellit

Bei "QUBE" handelt es sich um einen reinen Forschungssatelliten, den das Konsortium im Auftrag Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und Wissenschaft gebaut hat. Wie leistungsfähig der Kleinst-Satellit tatsächlich ist, lässt sich erst sagen, wenn er im Orbit angekommen ist: "Wir sind selbst gespannt", sagt Klaus Schilling.

Kleinst-Satelliten aus Unterfranken

Das Würzburger Raumfahrttechnik-Team um den inzwischen emeritierten Professor Klaus Schilling hat schon diverse Kleinsatelliten in den Orbit gebracht. Mit "QUBE" leisten die Forscher nach eigener Aussage erneut Pionierarbeiten für Zukunftstechnologien im All. Am ZfT befindet sich die "Forschungsfabrik Kleinsatelliten" im Aufbau.