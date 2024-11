Windsbacher Knabenchor wird weiblich: 2025 singen auch Mädchen

Am Mittwochvormittag hat der Windsbacher Knabenchor zur großen Pressekonferenz ins Nürnberger Heimatministerium geladen und verkündet: Der Windsbacher Knabenchor wird ab sofort auch Mädchen zulassen. "Es ist ein wichtiger und notwendiger Schritt. Ein musikalisches Erbe zu bewahren heißt auch, es im Hier und Jetzt weiterzuentwickeln", sagt der Künstlerische Leiter Ludwig Böhme.

Knabenchor bleibt bestehen – Mädchenchor wird gegründet

Der Windsbacher Knabenchor zählt zu den wichtigsten Chören Deutschlands. Er ist immaterielles Kulturerbe Bayerns, Aushängeschild Frankens und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Jedes Jahr sind die Sänger auf unzähligen Konzertreisen im In- und Ausland unterwegs.

Klar bei der großen Neuigkeit ist: Es wird keinen gemischten Chor geben. Der Knabenchor bleibt wie gewohnt erhalten. Stattdessen soll ein reiner Mädchenchor aufgebaut werden. Dabei sei der Anspruch an die jungen Damengenauso hoch, wie der an die Knaben, sagt Böhme. Es werde wohl drei bis fünf Jahre dauern, bis die Sängerinnen das Niveau haben, das von den Windsbachern gefordert wird.

Chormusik der Gegenwart

Das rein weibliche Ensemble biete viel Innovation beim musikalischen Repertoire, glaubt der Künstlerische Leiter. Während es für die Knaben eine jahrhundertealte Tradition, was das musikalische Repertoire angehe, gebe, gibt es das für die Mädchen noch nicht. Es sei eine Chance mit dem Windsbacher Mädchenchor die Chormusik der Gegenwart aktiv mitzugestalten, sagt Böhme.

Gemischter Chor bei den "Jungen Stimmen"

Gemischt werden die Geschlechter ganz zu Beginn. Die Neuankömmlinge starten alle zusammen im Ensemble der "Jungen Stimmen". Für diese Zeit singen Mädchen und Jungen gemeinsam, um das Repertoire kennenzulernen und sich im Chor-Alltag einzufinden. Später, im Proben- und im Konzertchor, musizieren sie dann wieder getrennt.

Sanierungsmaßnahmen: Internat wird erneuert

Der Windsbacher Knabenchor bietet seinen Sängern das Leben im Internat oder die Aufnahme im Tagesheim an. Das soll künftig auch für die jungen Sängerinnen möglich sein. Daher bedeutet dieser Schritt auch Veränderungen für das gesamte Internatsleben. Das Haupthaus wird derzeit umfassend saniert und soll bis Ostern 2025 fertiggestellt werden, teilte die Pressesprecherin mit. Insgesamt soll es dann für bis zu 150 Choristen Platz haben. Die neu ankommenden Mädchen im nächsten Schuljahr werden zunächst aber in einem Nebengebäude untergebracht, damit sie sich als Gruppe in Ruhe finden und einleben können, sagt Internatsdirektor Klaus-Ulrich Feiler.

Evangelische Landeskirche stockt Finanzmittel auf

Die evangelische Landeskirche ist der größte Geldgeber des Windsbacher Knabenchores. So wurde der Chor während der Corona-Krise mit mehreren Tausend Euro Überbrückungshilfen über Wasser gehalten. Neben den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zieht ebenso die Neuausrichtung einen neuen, höheren Finanzbedarf nach sich. Auch hier hat die evangelische Landeskirche finanzielle Unterstützung zugesagt und ihren Zuschuss von 1,6 auf 1,8 Millionen Euro erhöht, verkündete Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Ebenso will der Freistaat Bayern künftig mehr Geld für den Chor zur Verfügung stellen, sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Sängerinnen und Chorleitung gesucht

Wer Interesse hat, kann sich bei den Verantwortlichen für ein Vorsingen melden und in den Chor-Alltag reinschnuppern. Gesucht werden Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren. Plätze gibt es sowohl im Tagesheim, als auch im Internat. Für die neuen Mitglieder wird außerdem noch eine eigene Chorleitung gesucht.